Aulas em Aracruz são suspensas após atentado a tiros em escolas do ES

As aulas nas escolas da rede municipal de educação de Aracruz, Espírito Santo, foram suspensas nesta sexta-feira (25), após ataques em algumas instituições da cidade deixar mortos e feridos.

A administração pública não confirmou se professores e diretores dos colégios públicos municipais foram orientados a não liberarem os alunos que estavam nos estabelecimentos de ensino no turno da manhã. As informações são do portal g1.

"As aulas em todas as escolas da Rede Municipal de Aracruz estão suspensas nesta sexta-feira (25) em decorrência do triste atentado em duas escolas, uma da Rede Estadual e outra da Rede Privada, ambas em Coqueiral. A Prefeitura de Aracruz solicitou ao Governo do Estado o reforço no policiamento e solidariza com familiares de funcionários e alunos das escolas envolvidas no ataque", disse o Executivo municipal.

O jornal capixaba A Gazeta informou que o suspeito já foi identificado pela Polícia Militar. Ele se trata de um adolescente que estuda no turno vespertino da Escola Estadual Primo Bitti, uma das unidades de ensino atacadas.

Ataques a escolas

A Secretaria da Segurança Pública e a prefeitura de Aracruz informaram à Folha Vitória que o crime aconteceu por volta de 10 horas em uma escola da rede estadual e outra da rede particular. Os disparos atingiram alunos e professores. Segundo o portal g1, 11 pessoas foram feridas e três morreram (sendo duas delas docentes).

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer os feridos. Alguns estão sendo encaminhados para hospitais da capital, Vitória.

No Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que o caso se trata de uma invasão e disse que acompanha a investigação.

