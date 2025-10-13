Homem é preso após perseguir ex-mulher até delegacia no RJ e ameaçá-la no local

Um homem perseguiu a ex-mulher até a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e acabou preso no último domingo (12).

Informações da Polícia Civil do RJ apontam que a vítima estava registrando um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro, identificado como Reinaldo Carlos Pimenta, de 54 anos, quando ele entrou na delegacia.

Segundo relatos policiais, Reinaldo Carlos proferiu uma série de ofensas contra a mulher na frente dos agentes e se evadiu do local após ser flagrado por um policial.

Ao tentar escapar das imediações da delegacia em uma motocicleta, entretanto, ele foi alcançado e chegou a tentar agredir um agente, que o conteve em meio a uma luta corporal e conseguiu algemá-lo.

O depoimento da vítima relatou que o relacionamento com o homem durou 27 anos e ficou marcado por uma série de agressões físicas e violência sexual. Segundo a mulher, ele a obrigava a manter relações sob a alegação de que "pagava as contas da casa".

A separação, explicou a vítima, já havia ocorrido há cerca de duas semanas, mas o homem teria continuado com uma série de ligações e mensagens para ela, realizando perseguições de forma constante e até invadindo um domicílio.