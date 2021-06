Homem é espancado a pauladas após ser confundido com Lázaro Barbosa, no Mato Grosso do Sul

Um homem do Mato Grosso do Sul foi espancado após ser confundido com Lázaro Barbosa, suspeito de uma série de crimes em Goiás e no Distrito Federal. As informações são do portal Metrópoles.

O homem de 27 anos foi sequestrado e agredido com pauladas, em Campo Grande (MS), na tarde de terça-feira (22). Ele foi abandonado próximo a um autódromo e andou por mais de três horas às margens da BR-262.

Após horas pedindo ajuda a motoristas, o homem desmaiou próximo à rodovia. Ele foi socorrido e levado a um hospital com ferimentos na cabeça, no pescoço e nas costas.

A Polícia Militar foi acionada por moradores que afirmaram terem visto "um cara parecido com Lázaro". Equipes da PM e dos bombeiros foram até o local e socorreram a vítima.

Em Mato Grosso, o cantor maranhense Vinícius Borges também foi confundido com Lázaro e precisou registrar um boletim de ocorrência devido ao problema.

Lázaro Barbosa segue foragido

Legenda: Segundo a companheira do fugitivo, um agente de segurança ameaçou afogá-la, caso ela não revelasse a localização do marido Foto: Reprodução

As buscas policiais por Lázaro entraram no 15° dia nesta quarta-feira (23). Ele é suspeito de cometer um quádruplo latrocínio em Ceilândia, no DF, além dos crimes em Goiás.

Nos últimos dias, o indivíduo invadiu propriedades rurais da região do entorno, fez pessoas reféns e baleou outras quatro, entre elas, um policial militar.

Um novo cerco em sua procura foi montado na noite de terça-feira (22), após denúncias de tiroteio entre um caseiro e um invasor, em uma chácara de Cocalzinho de Goiás.

Alguns carros descaracterizados foram até o imóvel por volta das 22h. Sem ter informações sobre o paradeiro do suspeito, começaram a retornar para a base de comando às 00h30 desta quarta-feira (23).

Também segundo os policiais, embora tenha acontecido o tiroteio, o caseiro não se feriu. Ele não soube informar se invasor foi baleado.

Legenda: Buscas a noite contam com apoio de drones para rastrear movimentação Foto: Reprodução/SSP-GO

No entorno do Distrito Federal, pelo menos 270 agentes da Segurança Pública usam cães farejadores, drones e helicópteros nas buscas pelo foragido.

Ficha criminal de Lázaro Barbosa

2007: capturado sob acusação de um duplo homicídio no município Barra dos Mendes, na Bahia. Dez dias de ser preso, no entanto, ele fugiu e até hoje é tido como foragido pela polícia local

capturado sob acusação de um duplo homicídio no município Barra dos Mendes, na Bahia. Dez dias de ser preso, no entanto, ele fugiu e até hoje é tido como foragido pela polícia local 2009: o criminoso migrou para Brasília, onde ficou em reclusão no Complexo Penitenciário da Papuda (CPP). Os ilícitos atribuídos a ele era porte ilegal de arma de fogo, estupro e roubo

o criminoso migrou para Brasília, onde ficou em reclusão no Complexo Penitenciário da Papuda (CPP). Os ilícitos atribuídos a ele era porte ilegal de arma de fogo, estupro e roubo 2013: o mesmo presídio emitiu um laudo psicológico informando que o homem era um "psicopata imprevisível". O diagnóstico foi elaborado a partir da conduta agressiva e impulsiva, assim como pela instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio do preso

o mesmo presídio emitiu um laudo psicológico informando que o homem era um "psicopata imprevisível". O diagnóstico foi elaborado a partir da conduta agressiva e impulsiva, assim como pela instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio do preso 2014: a Justiça autorizou a conversão da prisão de Lázaro Barbosa para o regime semiaberto

a Justiça autorizou a conversão da prisão de Lázaro Barbosa para o regime semiaberto 2016: voltou a sumir do radar das forças de segurança

voltou a sumir do radar das forças de segurança 2018: fora do sistema prisional do Distrito Federal, foi alcançado pela polícia de Águas Lindas de Goiás e novamente preso por porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado, roubo e estupro. Em julho do mesmo ano, escapou da detenção

fora do sistema prisional do Distrito Federal, foi alcançado pela polícia de Águas Lindas de Goiás e novamente preso por porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado, roubo e estupro. Em julho do mesmo ano, escapou da detenção 2020: foi indiciado por roubo mediante restrição da liberdade de quatro idosos e emprego de arma branca durante tentativa de latrocínio em uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás