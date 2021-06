Pai de Lázaro Barbosa teme por vingança contra o filho e torce para que ele se entregue

O pai de Lázaro Barbosa, apontado como o "serial killer de Goiás", falou em uma entrevista exclusiva ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, na última segunda-feira (21), que teme por vingança contra o filho e que torce para que ele se entregue para os agentes da Segurança Pública.

A força-tarefa que conta com 270 profissionais chegou ao 14º dia consecutivo de buscas atrás do suspeito, no entorno do Distrito Federal. Ele é tido como autor da Chacina em Ceilândia, em Goiás, e de diversos outros crimes.

Edenaldo Barbosa, pai do criminoso, diz temer o que pode acontecer com o filho, e se preocupa com a possibilidade de alguém fazer algo contra Lázaro. “Eu tenho medo dos fatos, de as pessoas quererem se vingar dele”, afirma Edenaldo.

Embora não acredite que o filho tenha voltado de fato para a Girassol, povoado situado em Cocalzinho de Goiás, para vê-lo, ele não descarta a hipótese. "Eu não tenho medo dele, tenho medo das barbaridades e das coisas que ele vem aprontando".

Edenaldo saiu da casa onde morava, e só foi encontrado pela reportagem quando estava no local para dar comida aos animais.

O pai de Lázaro Barbosa falou que gostaria que o suspeito "se entregasse e voltasse a tempo", e que não deseja a morte "nem para ele, nem para ninguém".

'Fico assombrado'

Ele defende que o filho se entregue às autoridades policiais que integram a força-tarefa, e se mostrou disposto a "abraçar ele, dar todo o apoio".

“Se ele vier chorando, pedindo desculpa, pedindo perdão e tudo, o papai aqui está com o mesmo coração para abraçar, para dar todo apoio. Mas com arrependimento (do filho) dentro do coração. Mas com esses tipos de coisa, eu fico assombrado, porque eu sou doente. Eu tenho AVC, tenho infarto do coração”, contou Ederaldo, acrescentando que está sendo visitado diariamente por policiais para garantir a proteção dele.

Agressões

Edenaldo negou as declarações de familiares que relataram que Lázaro era espancado pelo pai quando na juventude, e garantiu que sempre teve boa relação com os filhos.

“Nunca agredi meus filhos. Eram dois. Se precisasse falar alto, tudo bem. Mas agredir, tirar sangue, é menos verdade”, disse o pai de Lázaro, que admitiu que o filho “vinha praticando alguma coisa que não era do agrado” há alguns anos, fazendo menção aos crimes.

Edenaldo afirmou que gostaria que Lázaro fosse “um homem de responsabilidade, um homem sem querer praticar mais do que vem praticando”. De acordo com o pai do suspeito, o filho foi criado na infância pela mãe e pelo padrasto.

Problemas de personalidade

Uma tia de Lázaro Barbosa, que não quis se identificar, revelou que o foragido tinha problemas de personalidade há vários anos.

“Às vezes ele era um menino carinhoso, brincalhão, mas do pavio curto. Do nada ele mudava, né? Comigo, várias vezes ele veio tirar satisfação de conversinha fiada, cara a cara comigo”, descreveu.

De acordo com a familiar, em 2008, coube a ela informar à mãe de Lázaro que ele era acusado de matar duas pessoas no interior da Bahia. Foi quando o comportamento violento dele ficou mais em evidência.

“Dizem que é por causa de um amor não correspondido, que eu acredito que isso não tem fundamentos. Muita mentirada”, assegurou.

Assim como o pai de Lázaro, a tia do suspeito torce para que ele “se entregue, para não ter mais vítimas”. “Pare com isso, meu filho. Dá um basta”, clama.

Ficha criminal de Lázaro Barbosa

2007: capturado sob acusação de um duplo homicídio no município Barra dos Mendes, na Bahia. Dez dias de ser preso, no entanto, ele fugiu e até hoje é tido como foragido pela polícia local

capturado sob acusação de um duplo homicídio no município Barra dos Mendes, na Bahia. Dez dias de ser preso, no entanto, ele fugiu e até hoje é tido como foragido pela polícia local 2009: o criminoso migrou para Brasília, onde ficou em reclusão no Complexo Penitenciário da Papuda (CPP). Os ilícitos atribuídos a ele era porte ilegal de arma de fogo, estupro e roubo

o criminoso migrou para Brasília, onde ficou em reclusão no Complexo Penitenciário da Papuda (CPP). Os ilícitos atribuídos a ele era porte ilegal de arma de fogo, estupro e roubo 2013: o mesmo presídio emitiu um laudo psicológico informando que o homem era um "psicopata imprevisível". O diagnóstico foi elaborado a partir da conduta agressiva e impulsiva, assim como pela instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio do preso

o mesmo presídio emitiu um laudo psicológico informando que o homem era um "psicopata imprevisível". O diagnóstico foi elaborado a partir da conduta agressiva e impulsiva, assim como pela instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio do preso 2014: a Justiça autorizou a conversão da prisão de Lázaro Barbosa para o regime semiaberto

a Justiça autorizou a conversão da prisão de Lázaro Barbosa para o regime semiaberto 2016: voltou a sumir do radar das forças de segurança

voltou a sumir do radar das forças de segurança 2018: fora do sistema prisional do Distrito Federal, foi alcançado pela polícia de Águas Lindas de Goiás e novamente preso por porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado, roubo e estupro. Em julho do mesmo ano, escapou da detenção

fora do sistema prisional do Distrito Federal, foi alcançado pela polícia de Águas Lindas de Goiás e novamente preso por porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado, roubo e estupro. Em julho do mesmo ano, escapou da detenção 2020: foi indiciado por roubo mediante restrição da liberdade de quatro idosos e emprego de arma branca durante tentativa de latrocínio em uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás

CRIMES MAIS RECENTES

Já no último dia 8 de abril de 2020, a polícia de Goiás o indiciou por roubo mediante restrição da liberdade de quatro idosos e emprego de arma branca durante tentativa de latrocínio em uma chácara em Santo Antônio do Descoberto. Na ocasião, uma das vítimas chegou a ser atingida na cabeça com golpes de machado.

De volta ao Distrito Federal, Lázaro invadiu uma casa no dia 26 de abril no Sol Nascente. Ele levou uma mulher para um matal e a estuprou enquanto o marido e o filho dela ficaram trancados no quarto.

Em 17 de maio, ele esteve na mesma região e ameaçou populares com arma de fogo e faca. As vítimas foram obrigadas a ficarem peladas. Das 19h até meia-noite, o suspeito prendeu homens no quarto e as ordenou que as mulheres preparassem e servissem um jantar.

No dia 9 de junho, Lázaro invadiu uma chácara em Ceilândia e matou quatro pessoas de uma mesma família: os empresários Cleonice Marques de Andrade, 43, Cláudio Vidal, 48, e os filhos do casal Gustavo Marques Vidal, 21, e Eduardo Marques Vidal, 15.

Na quinta-feira (10), ele rendeu o caseiro de uma chácara e a filha dele próximo ao imóvel dos empresários. Ele ordenou que a mulher preparasse o almoço enquanto ele acompanhava um telejornal. No mesmo dia, voltou a entrar sem permissão em uma casa e fez três pessoas reféns. Duas delas foram obrigadas a fumar maconha.

O homem fugiu em 12 de junho para Cocalzinho de Goiás, onde invadiu fazendas, disparou contra quatro pessoas e colocou fogo em uma residência. A polícia montou um cerco, mas ele fugiu. Em 13 de junho, o criminoso furtou um carro e o largou na BR-070.

O que é um serial killer?

A série de ataques realizados por Lázaro Barbosa em um curto espaço de tempo e as informações divulgadas pela Polícia Civil sobre sua personalidade levaram os internautas a chamarem o suspeito de 'serial killer'.

Um assassino em série é aquele que comete crimes com determinada frequência e tem um 'modus operandi' para agir, com características do crime que representam sua marca.

A criminologista especialista em serial killers Ilana Casoy, que escreveu um roteiro sobre o caso de Suzane von Richtofen, afirmou ao portal G1 que esse não é o momento de definir o perfil psicológico de Lázaro.

"Ele é um fugitivo e precisa ser parado, ser preso porque é um cara de alta periculosidade, de grande experiência e está matando no caminho. Não é hora de pensar se ele é um serial killer, se teve uma infância traumática ou não, se ele é frio, psicótico, esquizofrênico, psicopata".