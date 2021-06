Cantor é confundido com 'serial killer de Goiás' e registra Boletim de Ocorrência

O cantor maranhense Vinícius Borges foi confundido com Lázaro Barbosa, homem apontado como o serial killer de Goiás, e precisou registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil devido ao problema.

Residente do Mato Grosso, estado para o qual teria se mudado recentemente, o artista ainda não possui muitos conhecidos onde mora. Exatamente por isso, estaria sendo confundido com o homem procurado.

Lázaro Barbosa é acusado de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Atualmente, as buscas pelo suspeito já chegaram ao 14ª dia em Goiás.

Segundo cantor, que foi citado em programa da Rede Record, as piadas estariam vindo até mesmo da própria família. Pessoas próximas teriam feito montagens brincando com a semelhança.

O medo de Vinícios no momento seria a possibilidade de sofrer alguma violência por conta de possíveis confusões relacionadas à aparência dos dois.

Buscas por Lázaro

As buscas por Lázaro, suspeito de ser autor da Chacina em Ceilândia, em Goiás, e de diversos outros ataques, chegaram ao 14º dia nesta terça-feira (22). Para conseguir encontrá-lo, 270 agentes da Segurança Pública foram deslocados para a missão.

Na segunda-feira (21), a Defensoria Pública do Distrito Federal pediu à Vara de Execuções Penais que, quando ele for preso, fique em uma cela separada dos demais internos. No entanto, a Justiça do DF negou a solicitação do órgão no mesmo dia. As informações são do G1.

FICHA CRIMINAL DE LÁZARO BARBOSA

2007: capturado sob acusação de um duplo homicídio no município Barra dos Mendes, na Bahia. Dez dias de ser preso, no entanto, ele fugiu e até hoje é tido como foragido pela polícia local

capturado sob acusação de um duplo homicídio no município Barra dos Mendes, na Bahia. Dez dias de ser preso, no entanto, ele fugiu e até hoje é tido como foragido pela polícia local 2009: o criminoso migrou para Brasília, onde ficou em reclusão no Complexo Penitenciário da Papuda (CPP). Os ilícitos atribuídos a ele era porte ilegal de arma de fogo, estupro e roubo

o criminoso migrou para Brasília, onde ficou em reclusão no Complexo Penitenciário da Papuda (CPP). Os ilícitos atribuídos a ele era porte ilegal de arma de fogo, estupro e roubo 2013: o mesmo presídio emitiu um laudo psicológico informando que o homem era um "psicopata imprevisível". O diagnóstico foi elaborado a partir da conduta agressiva e impulsiva, assim como pela instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio do preso

o mesmo presídio emitiu um laudo psicológico informando que o homem era um "psicopata imprevisível". O diagnóstico foi elaborado a partir da conduta agressiva e impulsiva, assim como pela instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio do preso 2014: a Justiça autorizou a conversão da prisão de Lázaro Barbosa para o regime semiaberto

a Justiça autorizou a conversão da prisão de Lázaro Barbosa para o regime semiaberto 2016: voltou a sumir do radar das forças de segurança

voltou a sumir do radar das forças de segurança 2018: fora do sistema prisional do Distrito Federal, foi alcançado pela polícia de Águas Lindas de Goiás e novamente preso por porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado, roubo e estupro. Em julho do mesmo ano, escapou da detenção

fora do sistema prisional do Distrito Federal, foi alcançado pela polícia de Águas Lindas de Goiás e novamente preso por porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado, roubo e estupro. Em julho do mesmo ano, escapou da detenção 2020: foi indiciado por roubo mediante restrição da liberdade de quatro idosos e emprego de arma branca durante tentativa de latrocínio em uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás

O QUE É UM SERIAL KILLER?

A série de ataques realizados por Lázaro Barbosa em um curto espaço de tempo e as informações divulgadas pela Polícia Civil sobre sua personalidade levaram os internautas a chamarem o suspeito de 'serial killer'.

Um assassino em série é aquele que comete crimes com determinada frequência e tem um 'modus operandi' para agir, com características do crime que representam sua marca.

A criminologista especialista em serial killers Ilana Casoy, que escreveu um roteiro sobre o caso de Suzane von Richtofen, afirmou ao portal G1 que esse não é o momento de definir o perfil psicológico de Lázaro.

"Ele é um fugitivo e precisa ser parado, ser preso porque é um cara de alta periculosidade, de grande experiência e está matando no caminho. Não é hora de pensar se ele é um serial killer, se teve uma infância traumática ou não, se ele é frio, psicótico, esquizofrênico, psicopata".