Homem acusado de matar jovem para esconder trisal é condenado a 17 anos de prisão

Um homem foi condenado, nesta terça-feira (9), a 17 anos e oito meses de prisão. Ele é um dos acusados de matar Fábio Gomes, de 25 anos, para esconder um suposto trisal homoafetivo. O caso aconteceu em Extrema, em Minas Gerais, em 21 de julho de 2021.

As informações são do Uol. Mateus José Alves, de 25 anos, foi condenado em júri popular. O réu tinha outro comparsa, identificado como José Antônio Melo, que está foragido.

As investigações da polícia apontam que a motivação do crime seria esconder a relação entre os três homens, que formavam um 'trisal'. Fábio Gomes foi esfaqueado, além de ter tido partes do corpo carbonizada.

A vítima foi encontrada morta na casa onde morava. Três dias após o crime, Mateus Alves foi preso, em 30 de julho de 2021. A polícia ainda encontrou pertences levados da casa da vítima.

Mateus Alves foi condenado por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado.