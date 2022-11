Fisiculturista morre após ser imobilizado por PMs ao se envolver em confusão com namorada

Um fisiculturista morreu, nessa segunda-feira (31), após ser imobilizado por policiais militares em um condomínio da Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo capital. Os agentes de segurança teriam abordado o homem após ele supostamente se envolver em uma briga. Câmeras de segurança registaram a abordagem da corporação.

O boletim de ocorrência, conseguido pelo g1, informa que Reinaldo Armando Vettilo Junior morava com a companheira em um apartamento no residencial. No entanto, após discutirem, ele teria colocado a mulher para fora do imóvel usando apenas roupas íntimas. Ao perceberem a briga, vizinhos teriam tentado intervir na situação e conter o fisiculturista. A Polícia foi acionada.

Moradores registraram o momento em que os agentes de segurança chegam ao local e imobilizam o homem. Nas gravações, é possível observar que dois servidores apontaram a arma para Reinaldo, que se rendeu levando as mãos à cabeça. Em seguida, um deles o imobiliza e outro pressiona o joelho sobre o pescoço do homem, que momentos depois para de responder.

A família relatou à TV Globo que o médico que atendeu a vítima, no Hospital do Campo Limpo, informou que a morte foi provocada por asfixia mecânica. No entanto, o laudo oficial afirma que a causa ainda precisa ser esclarecida.

Câmeras de oficiais não foram apresentadas

Ainda conforme o boletim de ocorrência, um policial atirou contra o fisiculturista usando uma arma de choque. O disparo não teria sido suficiente para contê-lo, então outros foram realizados.

No documento também há a informação de que os agentes de segurança usavam câmeras corporais, mas os equipamentos não foram apresentados "para que as imagens fossem analisadas".

