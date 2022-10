Pizzaria é assaltada 7 vezes neste ano em Fortaleza

Uma pizzaria no Bonsucesso, localizada na Rua Augusto dos Anjos, já foi assaltada 7 vezes neste ano. A história da "Pizza da hora", como é chamado a restaurante, foi contada em uma reportagem da TV Verdes Mares.

Com várias câmeras de segurança, a pizzaria conseguiu registrar algumas das ações nas últimas semanas. Em uma delas dois homens usando capacetes de moto entram no estabelecimento e rendem os clientes e os funcionários.

Ao perceber que estava sendo gravado, um dos suspeitos vai até o balcão e desliga o aparelho de segurança.

Segundo informações da TV Verdes Mares, no último assalto ocorrido na pizzaria, a Polícia conseguiu prender os envolvidos. Além disso, os crimes estariam se concentrando no período da noite, quando os outros comércios na localidade estariam fechados.

Nota da Polícia Militar

Sobre o caso, a Polícia Militar do Ceará informou que tem realizado diversas rondas na localidade, além de contar com apoio de motopatrulhamento e suporte do Raio.

A PM ainda destacou que informações sobre esses incidentes podem ser repassadas como denúncia pelos números 181 ou 190 e lembrou da importância de ser registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que realiza rondas ostensivas e preventivas na região. O bairro Bonsucesso conta com o policiamento do 18º Batalhão Policial Militar (18ºBPM), que atua por meio de viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Força Tática (FT) e motopatrulhamento. Ainda, há o reforço dos militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque). Informações que possam auxiliar o trabalho policial podem ser repassadas pelo Disque

Denúncia 181, ou 190 em caso de emergência. Por fim, ressaltamos também a imprescindível necessidade de ser registrado o Boletim de Ocorrência (B.O) junto a uma Delegacia da Polícia Civil, sempre que um cidadão for vítima de algum crime, pois este é um dos relevantes instrumentos nos quais as forças de segurança pública do estado se baseiam para pautar suas ações preventivas e repressivas à criminalidade", disse a PM em Nota.