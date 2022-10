129 torcedores são detidos durante jogo do Fortaleza no Castelão; presidente da TUF está entre eles

Um total de 129 torcedores foi detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na noite da última quinta-feira (27), dentro e fora da Arena Castelão, durante a partida entre Fortaleza e Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Entre eles está o presidente da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), que estava na posse de materiais explosivos.

Policiais militares que faziam a segurança da partida de futebol foram deslocados para uma ocorrência de explosão de um artefato, nas proximidades do estádio. Ao chegarem ao cruzamento da Rua Aldemar Paula com a Avenida Alberto Craveiro, os PMs abordaram um veículo Fiat Toro.



João Paulo e Silva Melo, o 'Bombado', de 37 anos - presidente da TUF - e Mateus de Sousa Matos, 31, foram presos em flagrante na posse de 39 rojões, 13 explosivos caseiros, 4 bombas de efeito moral e 2 cacetetes, que estavam dentro do automóvel.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da PMCE, foi acionado para desativar os explosivos caseiros.

A dupla foi levada ao 32º Distrito Policial, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi autuada e indiciada pelos crimes de posse de artefato explosivo sem autorização (previsto no Estatuto do Desarmamento) e por porte, no interior do estádio, em suas imediações ou no trajeto, em dia de realização de evento esportivo, de instrumentos que possam servir para a prática de violência (previsto no Estatuto do Torcedor).

A prisão em flagrante dos dois suspeitos foi convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada pela Justiça Estadual, na manhã desta segunda-feira (28).

A assessoria jurídica da Torcida Uniformizada do Fortaleza, realizada pelo advogado Ricardo Queiroz, afirmou à reportagem que os dois suspeitos não tinham intenções criminosas e que pretendiam recolher os materiais explosivos e acrescentou que "irá adotar os procedimentos cabíveis em busca da liberdade dos clientes".

Ricardo Queiroz Assessor jurídico da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) Entendemos ser uma autuação equivocada da autoridade policial, uma vez que os senhores João Paulo e Mateus se dirigiram ao local do suposto conflito para recolher o material que estava em posse de pessoas mal intencionadas, infiltradas na torcida organizada, em busca de evitar conflito entre torcidas opostas. Pois o foco dos senhores João Paulo e Mateus sempre foi realizar festas na arquibancada e, no momento oportuno, restará demonstrada a sua real intenção."

Mais de 100 torcedores detidos por tumulto

A reportagem apurou que os outros 127 torcedores foram detidos dentro e nas proximidades da Arena Castelão, por envolvimento em brigas de torcidas organizadas. Eles foram levados à delegacia que funciona dentro do estádio e ao 13º Distrito Policial, onde foram autuados pelos crimes de tumulto e formação de quadrilha.

Dentro de campo, o Fortaleza venceu o Coritiba pelo placar de 3 a 1. Mais de 22 mil torcedores assistiram à partida, válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

