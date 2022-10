Análise: Fortaleza se impõe no Castelão e se mantém firme com foco no G8 da Série A

O Fortaleza exerceu seu favoritismo diante do Coritiba no Castelão por 3 a 1 nesta quinta-feira (27) e mostrou força na luta por uma vaga na Libertadores. Contra um adversário limitado e que luta para não cair, o Leão fez o que se esperava e venceu, sem dar chance para a zebra.

O resultado aumenta a invencibilidade do Leão para 8 jogos e confirma grande momento da equipe de Vojvoda. E ao chegar em 48 pontos, o Tricolor de Aço está apenas 2 do São Paulo, que abre o G-8, que pode dar uma vaga na Libertadores de 2023.

Quanta diferença!

Se contra o Galo na última segunda-feira no Castelão, a intensidade do Fortaleza não foi a esperada, empatando em 0 a 0 sem criar grande chances, nesta quinta-feira foi diferente.

Intenso desde o início, o Fortaleza amassou o Coritiba, abrindo placar aos 3 minutos, em belo gol de Capixaba, em belo chute de fora da área.

Era a credecial do Leão na partida, que mostraria ainda mais em campo, com outro gol no 2º tempo, em sua melhor partida com a camisa do Fortaleza, com muita presença ofensiva.

Legenda: Juninho Capixaba foi o destaque do jogo com 2 gols marcados Foto: KID JUNIOR

Destaques

E a grande atuação também passa por dois jogadores que retornaram ao time titular: Tinga e Moisés.

Tinga fez grande jogada para o 1º gol e foi muito bem defensivamente, dando mais segurança ao setor.

E Moisés, que havia perdido a vaga de titular, armou a maioria dos ataques, sempre com a habilidade e velocidade habitual.

O time abriu 2 a 0, mas ao sofrer um gol, soube marcar o terceiro em jogada de 3 jogadores que entraram no decorrer do jogo: Zé Welison, Hércules e Romarinho, mostrando a força do elenco.

Em suma, uma boa atuação coletiva do time de Vojvoda, que restando 4 rodadas para o fim da Série A segue forte na luta por uma vaga na Libertadores.