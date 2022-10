Homem é preso com R$ 261 mil e 10 mil euros em carro no interior do Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem em flagrante na noite deste sábado (28) em posse de mais de R$ 315 mil. O dinheiro estava escondido dentro de uma caixa, embaixo do banco do veículo que era conduzido pelo suspeito. A prisão aconteceu em frente ao Posto da PRF em Jaguaribe, na BR-116.

A suspeito tem 40 anos e não teve sua identidade revelada. De acordo com a PRF, do valor apreendido, R$ 261 mil era em moeda nacional e 10 mil euros. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro no ato da abordagem policial, o suspeito não soube dar explicações.

Conforme a PRF, o homem disse apenas que o dinheiro iria de Fortaleza ( CE) para Recife ( PE).

O condutor, juntamente com o dinheiro e o veículo, foi encaminhado à Polícia Federal, em Fortaleza, onde será instaurada investigação por possível crime eleitoral. A prisão faz parte da “Operação Eleições 2022 - 2º Turno”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil