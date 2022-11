STF forma maioria e confirma determinação de Moraes para polícias desbloquearem estradas

A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou, nesta terça-feira (1º), a determinação do ministro da Corte, Alexandre de Moraes, para que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares dos estados imediatamente desobstruam todas as rodovias bloqueadas.

A sessão virtual foi aberta pela presidente Rosa Weber no início da madrugada, a 0h. Relator da Ação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi o primeiro a votar. Os ministros Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Rosa Weber acompanharam Moraes. As informações são do portal Uol.

Ainda faltam os votos de Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Os magistrados têm até 23h59 para se manifestarem.

Nesta segunda-feira (31), Moraes atendeu ao pedido da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e do vice-procurador geral eleitoral e determinou o desbloqueio imediato das vias. "Que sejam imediatamente tomadas, pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais — no âmbito de suas atribuições —, todas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do poder executivo federal e dos poderes executivos estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido", escreveu o ministro.

Cerca de 25 estados e o Distrito Federal registram bloqueios em estradas realizados por caminhoneiros, desde domingo (30). O magistrado defende que os registros dos atos tornam "inegável" que "a PRF não vem realizando sua tarefa constitucional e legal".

Moraes ainda ressaltou que a decisão é de caráter imediato e, se não for cumprida, resultará em multa de R$ 100 mil por hora para o diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, a partir da meia-noite desta terça-feira. Além da penalidade, o magistrado ainda determinou que, em caso de descumprimento, aconteça o "afastamento do Diretor-Geral das funções e a prisão em flagrante de crime" e fala em "omissão e inércia da PRF" para resolver o caso.

Os bloqueios nas rodoviais acontecem desde domingo. Caminhoneiros interrompem o trafego das vias para protestar contra o resultado das eleições, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição. Parte dos manifestantes solicitam que haja um golpe das Forças Armadas para manter Bolsonaro no poder.

BLOQUEIOS NO CEARÁ

Também na madrugada desta terça-feira, uma nova interdição foi registrada na BR-116, por volta da 1h, no Ceará. Dessa vez, o caso aconteceu no quilômetro 505, localizado no município de Brejo Santo. Segundo a PRF, os manifestantes já se retiraram do local.

No início da noite dessa segunda-feira, o quilômetro 3 da rodovia também foi bloqueado, em Fortaleza, por protestos contra o resultado das eleições. Agentes da PRF e da Polícia Militar dispersaram os indivíduos. Apesar de rápida, a manifestação provocou engarrafamento mesmo após ser finalizado, já que as autoridades precisaram retirar o material usado para causar o incêndio.

VEJA VÍDEO DA AÇÃO:

O fluxo no quilômetro 15 da via federal também foi interrompido, por volta das 21h, nos dois sentidos. Equipes da PRF foram até o local e orientaram que os populares liberassem a pista. Por volta de 22h30, o sentido capital-interior já havia sido desobstruído.

Mais cedo, por volta das 18h20, houve uma tentativa de interdição no km 44 da mesma rodovia, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste