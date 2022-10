Abstenção foi acima da média em cinco dos 10 estados com mais ônibus abordados pela PRF

Cinco estados registraram índices de abstenção acima da média brasileira (20,59%) neste domingo (30), no segundo turno das eleições gerais deste ano: Alagoas (23,3%), Maranhão (23,4%), Pará (22,6%), Mato Grosso do Sul (22,3%) e Goiás (20,7%).

Os estados estão entre as dez unidades federativas que mais tiveram ônibus abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na data do pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o novo presidente. Somam-se à lista, ainda: Paraná (18,63%), Pernambuco (17,32%), Rio Grande do Norte (17,44%), Santa Catarina (17,42%) e Sergipe (18,89%).

No Nordeste, região mais afetada pelas abordagens da PRF, Ceará (17,14%), Paraíba (16,74%), Piauí (18,75%) e Bahia (20,46%) também tiveram taxas de abstenção menores que a média nacional.

Blitze

Neste domingo, violando decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou que qualquer operação da PRF relacionada ao transporte púlico de eleitores estava proibida na data, agentes federais fizeram várias abordagens a ônibus, especialmente no Nordeste.

Segundo o Uol, a quantidade de ônibus abordados pela Polícia até o início da tarde já era mais do que o dobro do observado no primeiro turno das eleições, quando 297 veículos foram parados pelos agentes.

Contudo, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, afirmou que as fiscalizações não interferiram no direito ao voto dos passageiros e que todos os veículos parados puderam seguir viagem a tempo de chegar aos destinos.