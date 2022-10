Diretor-geral da PRF pede votos a Bolsonaro em rede social e depois apaga publicação

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, fez publicação pedindo votos ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais na noite do último sábado (29). Ele publicou um story em seu Instagram pessoal com uma foto da bandeira do Brasil e a legenda "Vote 22 Bolsonaro Presidente".

A publicação foi apagada na tarde deste domingo (30). Vasques já havia publicado fotos e vídeo com Bolsonaro outras vezes, em compromissos oficiais de governo que contaram com a presença da PRF.

Legenda: O apoio a Bolsonaro foi apagado da rede social na tarde deste domingo Foto: Reprodução/ Instagram

Policial rodoviário federal desde 1995, Silvinei é um dos dirigentes de polícia mais alinhados ao bolsonarismo. Sua nomeação coincidiu com uma atuação mais ostensiva da corporação, inclusive com operações contra o narcotráfico em favelas do Rio de Janeiro.

Silvinei foi intimado para encontrar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, na tarde deste domingo, após denúncias de mais de 500 operações da PRF em rodovias sobretudo do Nordeste, mesmo após proibição do TSE.

A proibição de qualquer operação do órgão relacionada ao transporte de eleitores neste domingo foi determinada por Moraes no último sábado. A decisão atendeu a um pedido do deputado federal reeleito Paulo Teixeira (PT-SP), que denunciou à Corte um suposto uso eleitoral da PF e da PRF em benefício da candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro.