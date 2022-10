Força Eleitoral deverá atuar em 578 localidades neste segundo turno

O Código Eleitoral ( Lei nº 4.737/1965 ) estabelece ao TSE o poder de requisição do auxílio das Forças Federais: “requisitar Força Federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração” , diz o artigo 23, inciso XIV, presente no código eleitoral desde 1965.

Para a solicitação das Forças Federais, os TREs devem encaminhar um pedido indicando todas as localidades que necessitam do reforço da segurança, os principais motivos e justificativas com o pedido. É necessário também a anuência da Secretaria de Segurança dos respectivos estados.