Pesquisa boca de urna não será realizada no segundo turno; entenda

Assim como no primeiro turno, não haverá divulgação da tradicional pesquisa boca de urna após o encerramento da votação nas eleições deste domingo (30).

Não há qualquer registro desse tipo de pesquisa com publicação para hoje no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As pesquisas boca de urna eram tradicionalmente realizadas e os resultados eram divulgados às 17h, horário de fechamento das urnas eletrônicas.

Encerramento da pesquisa boca de urna

O fim da divulgação das pesquisas boca de urna está relacionado a agilidade na apuração das urnas e à mudança de horário nas Eleições 2022, que foi unificado em todo o Brasil.

Com a unificação dos horários, todas as seções eleitorais, incluindo as de localidades com fuso horário diferente, seguem o horário de Brasília, de 8h às 17h.

Em 2018, somente o Ipec - na época Ibope - fez a divulgação da pesquisa boca de urna.