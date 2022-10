Que horas começa a votação? Veja o que é preciso levar

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (30) de segundo turno escolher quem será o próximo presidente da República. Em 12 estados, haverá ainda a definição de quem será o próximo governador.

No Ceará, 6.820.673 eleitores e eleitoras estão aptos a votar. O horário das eleições é unificado em todo o Brasil pela primeira vez, por determinação do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As seções eleitorais são abertas às 8h, conforme o horário de Brasília. Com isso, estados e cidades com fuso diferente terão de se adequar. No Acre, por exemplo, a votação será das 6h às 15h pelo horário local.

Até que horas pode votar?

O eleitor pode votar até as 17h (horário de Brasília), hora em que as seções eleitorais se encerram. Se houver eleitores na fila neste horário, eles ainda poderão votar.

O que levar para votar?

Para participar das Eleições Gerais deste ano, o eleitor precisa portar um dos documentos abaixo na hora de votar:

carteira de identidade;

e-Título (somente eleitores que realizaram cadastramento biométrico);

passaporte;

carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

certificado de reservista;

carteira de trabalho;

carteira nacional de habilitação.

As certidões de nascimento ou de casamento não são aceitas como prova de identidade.

Prioridades

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), é a garantido atendimento prioritário para os seguintes grupos: