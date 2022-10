Segurança de Carla Zambelli é preso após disparar durante confusão e perseguição em São Paulo

Em outro vídeo, antes de ela sacar a arma, Zambelli aparece em uma discussão com várias pessoas, quando em dado momento ela cai. Logo depois, ela e seu segurança, empunhando seu armamento, correm atrás de um homem negro.

Segundo informações do G1, Luan Araújo, homem que foi perseguido, diz estar assustado com a situação, e que irá prestar queixa e ameaça contra a deputada federal.

Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo, disse em entrevista ao portal Metrópoles, que uma resolução do TSE proíbe o porte e o uso de armas por colecionadores, atiradores e caçadores 24 horas antes e 24 horas depois das eleições. A decisão do Tribunal foi aprovada em 2021.