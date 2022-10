Camilo Santana vota nesta manhã em Barbalha

O senador eleito Camilo Santana (PT) compareceu ao Complexo Ambiental Mirante do Caldas, em Barbalha, no Ceará, para votar na manhã deste domingo (30) de segundo turno das Eleições 2022.

Camilo estava ao lado da esposa, Onélia Santana, e do governador eleito Elmano de Freitas (PT), além de apoiadores.

Após a votação, o senador eleito falou com a imprensa e disse estar confiante nos resultados das urnas no Ceará. "Lula já tirou 66% dos votos no primeiro turno", frisou. A expectativa, de acordo com ele, é que o candidato do PT à presidência chegue a 75% dos votos válidos no Estado.

Além disso, ele pontuou que acredita ter atraído os votos dos candidatos Simone Tebet (PMDB) e Ciro Gomes (PDT), que concorriam no primeiro turno e, juntos, somaram quase meio milhão de votos no Estado.

Legenda: Senador eleito estava acompanhado de apoiadores, da esposa, Onélia Santana, e do governador eleito, Elmano de Freitas (PT) Foto: Reprodução/Instagram

"Nós procuramos (esses votos). Até porque o PDT nacionalmente declarou apoio ao Lula, senador Cid (Gomes) também entrou na campanha convocando prefeitos, deputados do PDT que se engajaram. Estamos muito otimistas que grande parte dos votos do Ciro e da Simone possam ir para o Lula", destacou.

A campanha de Camilo e Elmano em apoio ao candidato Lula pelos municípios cearenses terminou no último sábado (29), na região do Cariri conhecida como Crajubar (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha).

De Barbalha, o senador eleito volta para Fortaleza, onde deve acompanhar os resultados das eleições.