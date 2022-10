Eleições 2022 ao vivo: Acompanhe o segundo turno em tempo real

Neste domingo (30), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, eleitores de todo o País vão às urnas garantir o voto nas Eleições 2022.

Em 12 estados, novos governadores também serão escolhidos. No Ceará, 6.820.673 cidadãos votam apenas para o cargo de presidente, já que Elmano de Freitas (PT) foi eleito governador no primeiro turno.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a apuração começa às 17h, horário em que as urnas são fechadas.

Equipes do SVM já estão nas ruas para trazer informações sobre a movimentação do pleito em todo o Estado. Acompanhe a cobertura completa do Diário do Nordeste em tempo real neste segundo turno.

Acompanhe em tempo real

Votação

Quem não votou no primeiro turno pode votar neste segundo? Pode. A falta no primeiro turno não é empecilho para votação no segundo turno. A Justiça Eleitoral considera cada turno eleitoral um evento independente. Portanto, mesmo tendo faltado, o eleitor deve comparecer às urnas novamente neste domingo.

Cobertura

As eleições têm cobertura especial, neste domingo, do Sistema Verdes Mares. Repórteres do SVM estão nas ruas, trazendo informações sobre a votação em tempo real. Além disso, analistas e cientistas políticos comentam sobre o pleito deste ano e os possíveis impactos do processo eleitoral.

Será possível acompanhar a apuração em tempo real aqui, no Diário do Nordeste. A TV Diário também realiza cobertura especial neste dia.