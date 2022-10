Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Entenda como funciona

Pode. A falta no primeiro turno não é empecilho para votação no segundo turno. A Justiça Eleitoral considera cada turno eleitoral um evento independente. Portanto, mesmo tendo faltado, o eleitor deve comparecer às urnas novamente no dia 30 de outubro.

O eleitor precisa ficar atento para alguns pontos:

É necessário estar com título eleitoral em dia

A ausência no 1º turno precisa ser justifica no prazo de 60 dias

Não é possível justificar a ausência no primeiro turno na mesa receptora do segundo turno

A justificativa de voto pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo site do TSE ou presencialmente em locais de votação determinados pelo TSE e pelos cartórios eleitorais.

Eleitores maiores de 18 anos são obrigados a voltar, sendo facultado para analfabetos e maiores de 70 anos, assim como para jovens de 16 e 17 anos.