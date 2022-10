Bolsonaro chega mais cedo e vota no Rio de Janeiro

O candidato à reeleição ao cargo de presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), votou, neste domingo (30), na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O político chegou ao local antes das 8h, horário que começou a votação no País.

Ao deixar a seção eleitoral, o mandatário disse estar esperançoso sobre o resultado do pleito, que deve ser divulgado após às 17h. "Expectativa de vitória". As informações são do portal g1.

Antes de chegar ao local de votação, agentes da Polícia do Exército e cães farejadores realizaram uma varredura no local.

Capitão da reserva do Exército, a trajetória de Bolsonaro na política começou em 1988, quando foi eleito para ocupar uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Dois anos depois, ele conquistou o primeiro mandato na Câmara dos Deputados pelo estado do Rio de Janeiro, cujo os eleitores o reconduziram ao cargo por mais seis mandatos consecutivos. Com pautas ligadas ao conservadorismo, Bolsonaro polariza a disputa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também candidato.

Aos 67 anos, ele não possui derrota nas urnas até o momento. Na trajetória política, já passou pelos partidos PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP e PSL. Apesar de ter nascido em um distrito de Campinas, em São Paulo, no dia 21 de março de 1955, foi no Rio de Janeiro que fez a própria base política-eleitoral.

Entre as propostas do candidato, estão a ampliação do acesso às armas de fogo, privatização de estatais e liberdade de "uso responsável dos recursos naturais". Confira mais propostas no plano de Governo abaixo:

PLANO DE GOVERNO DE BOLSONARO

Com 48 páginas, o plano de Governo de Bolsonaro apresenta valores e princípios centrais do candidato, como defesa da liberdade e à vida, liberdade econômica, liberdade de expressão e uso responsável de recursos naturais, como guias para as propostas.

Dentre os projetos, estão:

Continuar defendendo que os trabalhadores devem ser livres para realizar trocas entre si, livres de coerção;

Manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil a partir de janeiro de 2023;

Estimular desenvolvimento na mineração e intensificar ações de promoção e competitividade do agronegócio;

Ampliar tecnologia 5G

Criação do Programa Abrace Brasil, para promover o desenvolvimento socioeconômico regional;

Fortalecer o programa Saúde Digital, que abrange o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde para os cidadãos, profissionais da saúde e gestores públicos;

Priorizar investimentos e ferramentas na Educação Básica;

Incrementar ações que forneçam os fundamentos de disciplinas como Matemática, Português, História, Geografia e Ciências de uma forma geral;

Ampliação do saneamento básico para a população, buscando metas "ousadas" que propiciem maior bem-estar, diminuição do índice de doenças provocadas pela falta do serviço, como diarreia, e diminuição da pressão sobre o SUS.

