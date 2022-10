Ciro Gomes vota em Fortaleza

O ex-candidato a presidência Ciro Gomes votou pouco antes das 11h da manhã na Secretaria da Saúde do Ceará. Ciro chegou acompanhado da esposa, Giselle Bezerra, e foi rápido ao registrar seu voto na urna.

Em rápida conversa com jornalistas após cumprir o dever de cidadão, Ciro reafirmou que segue a orientação do PDT para este segundo turno. "Eu tenho um grande respeito e grande gratidão pelo PDT, que foi muito correto comigo, especialmente o presidente Carlos Lupi, e segui a orientação do partido", afirmou.

Legenda: Ciro revela que seguiu orientação de voto do PDT neste segundo turno Foto: Fabiane de Paula

Questionado sobre a sua ausência durante a campanha no segundo turno, ele pontuou que foi uma decisão pessoal, mas que apoiou a decisão do partido e "fez tudo que tinha que fazer".

Ciro Gomes Na reunião do partido, apoiei a decisão do partido e em seguida gravei depoimento afirmando. Agora, eu tenho um dever de coerência com a minha vida, com o que eu falei, com o que eu penso e com aquelas minhas preocupações com o futuro do Brasil"

Legenda: Ciro chegou ao local de votação acompanhado da esposa, Giselle Bezerra Foto: Fabiane de Paula

Ciro reiterou que não irá participar do governo Lula caso este seja eleito e demonstrou preocupação com o futuro do Brasil.

"Eu chego (para votar) com muita preocupação com o futuro próximo do País. O nível de radicalização, de divisão a que o sistema levou nosso povo é uma coisa que me preocupa gravemente. Espero muito que Deus abençoe essa grande nação e que qualquer que seja o eleito amanhã faça um esforço verdadeiro para reconciliar o nosso País".