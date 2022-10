Portugal, França e outros países registram grandes filas durante 2º turno das eleições do Brasil

Centenas de pessoas aguardaram para votar no exterior, neste domingo (30), durante o segundo turno das eleições gerais do Brasil. Nas redes sociais, cidadãos brasileiros compartilharam imagens das longas filas registradas em países como Portugal e França, entre outros.

Neste ano, mais de 697 mil eleitores estão aptos a participar do pleito mesmo morando fora do País, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles podem votar somente para presidente da República. A votação ocorre em 181 cidades estrangeiras.

Em Lisboa, Portugal, mais de 45 mil pessoas estão aptas a votar neste pleito. Segundo informações do jornal O Globo, a fila começou a ser formar no único local de votação na cidade, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por volta das 6h da manhã do horário local (3h no Brasil). A capital portuguesa é o maior colégio eleitoral fora do Brasil. Porto é o sexto, com aproximadamente 30 mil, e Faro soma 5,5 mil.

Nas redes sociais, os brasileiros residentes no país compartilharam imagens das centenas de pessoas que se acumulam para votar na seção.

Na França, o pleito começou às 8h do fuso local (4h no horário de Brasília). Na web, os usuários relataram que a espera na fila para exercer o direito de votar chega a ser de algumas horas na capital Paris. As informações são do portal g1.

Brasileiros que votam na capital da Alemanha, Berlim, também relataram enfrentar filas extensas.

As eleições gerais no exterior acontece no mesmo horário previsto para o Brasil, das 8h às 17h deste domingo, mas seguindo o fuso local. Devido à diferença, que pode chegar a até 16h a mais — ou seja, enquanto são 8h aqui, na Nova Zelândia já é meia-noite de segunda-feira (31) —, a votação chega encerrar antes em algumas localidades, como Austrália e Japão, ou após o fim oficial, exemplo Canadá e alguns estados dos Estados Unidos.

