Voos são cancelados após bloqueio de rodovia que dá acesso a Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Pelo menos quatro voos são cancelados após manifestantes bloquearem rodovia dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Conforme o g1, suspensão ocorreu devido ao atraso das tripulações, que ficou presa no congestionamento causado pela interdição do trânsito.

A GRU Airport, responsável pela administração do aeroporto, detalhou que dentre os voos suspensos: três eram da Latam e um da United Airlines.

Além disso, pediu para passageiros checarem a situação dos voos.

"Há dificuldade em acessar os terminais devido a uma manifestação nos dois sentidos da Rod. Hélio Smidt. A concessionária orienta os passageiros a verificarem a situação de seus voos com as companhias aéreas", disse, em nota.

Ainda de acordo com o g1, os manifestantes no local veste roupas com as cores verde e amarela, e o ato estava sendo acompanhado por policiais militares.

Manifestações em rodovias

Durante a manhã desta segunda, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou pelo menos 70 pontos bloqueados por caminhoneiros ou com aglomerações nos estados do Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País após o resultado das eleições. À noite, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) se posicionou contrária às paralisações.

O fechamento de rodovias foi contabilizado no Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, São Paulo e no Distrito Federal.

No último balanço da PRF, divulgado às 20h33, o número subiu para pelo menos 316 interdições ou bloqueios registrados em 25 estados e no Distrito Federal. O órgão apontou que 75 manifestações já foram desfeitas. Apenas o Amapá segue sem ocorrências.