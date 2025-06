Filho de humorista que matou miss no Paraná é preso; homem foi indiciado

O filho do humorista Marcelo Alves dos Santos, Dhony de Assis, foi preso pela morte da miss teen Raíssa Suelen Ferreira da Silva, de 23 anos. A partir da análise das câmeras de segurança, a Polícia identificou a participação da dupla e indiciou o humorista.

Segundo os investigadores, Marcelo e Dhony levaram 30 minutos para ocultar o corpo da miss. A jovem foi encontrada morta no último dia 9 de junho, quando Marcelo confessou o crime às autoridades e mostrou a área da mata onde havia descartado o corpo enrolado em uma lona.

Veja também País RG 'antigo' tem data para expirar no Brasil; veja como trocar pelo novo modelo País Crianças sobem no teto de carro para fugir de ataque de pitbull

Os policiais acreditam que pai e filho já tinham um plano previamente estabelecido para esconder o corpo. Raíssa desapareceu no dia 2 de junho de 2025.

CONFISSÃO

Quando Marcelo foi preso, ele teria dito já na delegacia que o filho não teve participação direta no crime. No depoimento do principal suspeito, ele contou que inventou uma falsa proposta de emprego para atrair a vítima.

Dhony já tinha sido preso no começo da investigação, mas pagou fiança e foi liberado. Nessa quarta-feira (18), foi detido novamente a partir de um mandado de prisão preventiva.

O advogado Caio Percival, que defende Dhony, disse ao g1 que analisa os autos e que tomará as providências legais cabíveis sobre a prisão.

Já sobre o indiciamento de Marcelo, a defesa alega que "encara com sobriedade e tecnicismo a notícia do indiciamento, uma vez que a confissão de Marcelo indica que ele queria 'pagar a sua dívida com a sociedade'".

O processo contra Dhony segue na fase de inquérito.

DETALHES DO CRIME

A miss ficou desaparecida por oito dias e teve o corpo escondido em uma área de mata de Araucária, na Região Metropolitana da capital paranaense.

De acordo com a delegada Aline Manzatto, que conduziu o início das investigações, o humorista confessou ter levado Raíssa para almoçar após buscar a jovem em casa, e, em seguida, os dois foram até a casa dele.

Marcelo teria dito à vítima que estava apaixonado por ela, mas não foi correspondido. O homem afirmou ter sido xingado pela jovem e que a matou estrangulada.

Quem é Raissa Suellen?

Natural da Bahia, a jovem conquistou o título de Miss Serra Branca Teen, concurso realizado no estado, e havia se mudado para Curitiba (PR) há cerca de três anos em busca de novas oportunidades profissionais. De acordo com familiares, ela havia ingressado recentemente em um curso superior de estética.