Enem 2022: veja como consultar o local de prova

Alunos de todo o País devem ficar atentos às orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ) sobre as regras para os dias das provas.

Mais de três milhões de estudantes brasileiros irão realizar a prova do Enem nos próximos domingos 13 e 20 de novembro . Será uma maratona de cinco provas , com 180 questões e uma redação.

Como consultar o local de prova do Enem

Legenda: Página do Participante

Legenda: Página do Participante Foto: Reprodução/Inep

2. Clique em "Página do Participante - Entrar com gov.br";

3. Insira o número do seu CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição;

Legenda: Insira o número do CPF inscrito na Página do Participante

Legenda: Insira o número do CPF inscrito na Página do Participante Foto: Reprodução/Inep

4. Na Página do Participante, você terá acesso a todas as suas informações e poderá consultar seu local de prova no cartão de confirmação.