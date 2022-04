Empresa de funcionários que ganharam na Mega-Sena anuncia vagas e internautas repercutem

Após funcionários ganharem prêmio de R$ 122 milhões da Mega-Sena e não comparecerem ao trabalho, a empresa de logística portuária em Santos, no litoral de São Paulo, anunciou 14 novas contratações, na última segunda-feira (4).

Nas redes sociais da empresa, a publicação para atrair os novos empregados virou alvo de brincadeiras entre os internautas. "Já coloca no contrato de trabalho que não pode fazer bolão nas dependências da empresa!", disse um seguidor.

"Graças à mega tá tendo mais emprego", falou outro. Já um terceiro escreveu: "A gente tem certeza que o boato é verdade quando vê a empresa procurando gente pra trabalhar. Parabéns aos sortudos da cidade".

Segundo o Metrópoles, a empresa contratou 14 funcionários nas áreas de:

Desembaraço Aduaneiro;

Governança e Relacionamento;

Pricing;

Saúde e Segurança e Meio Ambiente (SSMA);

STM;

Transporte, Vendas e Manutenção.

A firma ainda não se posicionou sobre o caso dos ganhadores da Mega-Sena. Apesar das brincadeiras, o Metrópoles apontou que a empresa está com o clima pesado, porque parte dos colegas que ficaram de fora do bolão, compartilharam as redes sociais e os telefones dos vencedores.

A companhia está aumentando a segurança interna a fim de evitar o vazamento dos dados.

Vencedores de bolão da Mega-Sena

Funcionários de uma mesma empresa de logística portuária tiveram um bilhete premiado no concurso 2468 da Mega-Sena e amanheceram milionários no último domingo (3).

Cada um dos 44 sorteados faturou R$ 2.786.981,17 em um prêmio total de R$ 122,6 milhões. Na segunda-feira (4), nenhum dos vencedores do bolão foi trabalhar.

Um dos cotistas premiados relatou ao g1 que alguns colegas fora do bolão ficaram "aos prantos e choram sem parar".

Cerca de 60% dos novos milionários são homens e 40% mulheres. Cada um investiu apenas R$ 17,18 em dois jogos com nove números ao todo.

