Delegado é preso após atirar contra esposa, empregada doméstica e funcionária de hospital no DF

O delegado de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Mikhail Rocha foi preso após atirar na esposa, na empregada doméstica da residência do casal e posteriormente em uma profissional de enfermagem de um hospital de Brasília na manhã desta quinta-feira (16). Conforme o g1, o filho do agente de segurança, de 7 anos, também teria ficado ferido na ação.

Após balear a esposa e a empregada, Mikhail saiu como o filho do condomínio Santa Mônica, no Jardim Botânico, em direção ao Hospital Brasília, no Lago Sul, onde baleou uma funcionária, supostamente por conta de demora no atendimento da criança.

O homem de 46 anos fugiu levando o filho, mas foi preso pela Polícia Militar do DF (PMDF) ainda em Lago Sul. Segundo o Metrópoles, ele teria sido levado à Corregedoria da PCDF, pois estava em um aparente surto.

Ainda conforme o jornal, a esposa do policial, Andrea Rodrigues Machado Menezes, de 40 anos, está internada em estado grave no Hospital de Base. A doméstica, Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45, também foi levada à mesma unidade de saúde.

Já a profissional de enfermagem, identificada como Priscila Local, passou por cirurgia no Hospital Brasília e seria avaliada por um neurocirurgião.

Polícia Civil lamenta crime

Por nota, a PCDF confirmou a ocorrência e disse que "lamenta profundamente" os fatos e se solidarizou com as vítimas e os familiares.

"A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirma a prisão em flagrante de um delegado de Polícia, em razão de ter baleado, nesta quinta-feira (16/01), duas pessoas em um condomínio na região de São Sebastião e uma terceira pessoa em um hospital do Lago Sul", declarou a corporação.

O Hospital Brasília informou que a colaboradora baleada está sob cuidados médicos e disse estar à disposição para prestar apoio durante as investigações. O atendimento na unidade não foi interrompido.

