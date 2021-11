Criminosos rendem motorista e roubam caminhão-tanque com 21 mil litros de combustíveis em MG

Um caminhão-tanque carregado com 21 mil litros de combustíveis foi roubado, na madrugada desta quinta-feira (4), em Belo Horizonte, em Minas Gerais. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar, dois criminosos armados anunciaram o assalto depois que o condutor do veículo abasteceu 12 mil litros de diesel e 11 mil litros de gasolina. Logo após, a dupla fugiu com o caminhão-tanque.

A vítima acionou policiais militares, que fizeram buscas pelo veículo e pelos criminosos que participaram do delito.

O caminhão-tanque foi localizado abandonado, sem os 21 mil litros de combustíveis, na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana da capital mineira.

Ninguém havia sido preso ou apreendido até a publicação desta matéria. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Betim.

