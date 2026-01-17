Corpo de homem que desapareceu em enchente em SP é encontrado

O corpo do homem que desapareceu com a esposa durante uma enchente em São Paulo foi encontrado na manhã deste sábado (17). As buscas pela mulher continuam.

Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, foi encontrado sem vida no Rio Pinheiros, por volta de 9h. A família do idoso reconheceu o corpo, conforme reportado pelo g1.

O carro do casal foi levado pela enxurrada que atingiu a Zona Sul de São Paulo na noite de sexta-feira (16). Os dois tentavam voltar para casa no momento da enchente.

Os socorristas estão percorrendo galerias pluviais da região até o Rio Pinheiros na procura de Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos.

CARRO SUBMERSO

O carro de Marcos e Maria ficou completamente submerso, conforme imagens enviadas para a TV Globo.

É possível ver o veículo branco desaparecendo na água e pessoas em volta gritando por socorro.

O idoso foi encontrado a cerca de um quilômetro do local onde o casal foi visto pela última vez.

São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos de 15h10 às 19h10. A capital registrou 13 ocorrências de desabamento e 19 de queda de árvore.