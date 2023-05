Cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro tem carro roubado e fica a pé na Avenida Brasil

O cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, teve o carro roubado na noite dessa sexta-feira (12), na Zona Norte da cidade carioca. O religioso voltava de uma missa em Bangu quando foi supreendido pelos criminosos.

De acordo com informações da TV Globo, o sacerdote estava em um veículo Kia Sorento, um SUV, junto com seu motorista, quando foi abordado por homens armados na Avenida Brasil, próximo ao bairro Barros Filho, no Rio de Janeiro. Após o roubo, ele foi deixado a pé no meio da avenida.

Dom Orani Tempesta já tinha sido vítima da violência carioca pelo menos outras duas ocasiões. Apesar de o automóvel roubado possuir mecanismo de travamento, que foi acionado pelo motorista, o carro ainda não foi recuperado.