Morre David Miranda, ex-deputado do RJ, aos 37 anos

O ex-deputado David Miranda morreu, na manhã desta terça-feira (9), meses após ser internado em sequência para o tratamento de infecções sucessivas. A confirmação foi feita pelo marido de David, o jornalista Glenn Greenwald, por meio de comunicado no Twitter.

"É com a mais profunda tristeza que anuncio o falecimento do meu marido. Ele completaria 38 anos amanhã. A morte dele, cedo pela manhã, veio após nove meses de batalha em uma UTI. Ele morreu em paz, cercado pelos filhos, família e amigos", escreveu Glenn na publicação.

Inicialmente, Miranda foi internado no dia 6 de agosto de 2022 para o tratamento de uma infecção gastrointestinal. Em seguida, no entanto, passou por infecções sucessivas, em um quadro de septicemia.

Meses de internação

Ainda em março deste ano, Glenn usou as redes sociais para divulgar o relato mais profundo sobre as dificuldades vivenciadas pela família em meio à internação de David Miranda.

"Desde a primeira semana, houve três ocasiões em que seus médicos me ligaram e nos disseram para nos prepararmos para o pior, que suas chances de sobrevivência nas próximas 48 a 72 horas eram muito baixas, quase impossíveis", escreveu o jornalista na época.

No comunicado desta terça, após a morte, o marido do ex-deputado lembrou do legado deixado ao longo da vida dele. "Ele foi chave para a história de Snowden, se tornou o primeiro homem gay a ser eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e no Congresso aos 32 anos. Ele inspirou muita gente com sua biografia, paixão e força de vida", completou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também prestou condolências a Glenn por conta do falecimento e, além disso, lamentou a partida de David após uma trajetória importante na política.

"Meus sentimentos ao Glenn Greenwald e familiares pela perda de David Miranda. Uma jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais", escreveu o chefe do Executivo.