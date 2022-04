Belo Horizonte é capital que mais consumiu bebidas alcoólicas em 2021; Fortaleza aparece em 16º

De todas as capitais brasileiras, Belo Horizonte é a que mais consumiu bebidas alcoólicas em 2021, segundo apontou pesquisa do Ministério da Saúde. Em Fortaleza, por exemplo, a taxa de consumo foi de 18,33%.

Ainda segundo ranking da pesquisa, 25,20% dos moradores da capital mineira consumiram mais de quatro doses de bebida alcoólica em 30 dias. Na segunda e terceira colocação surgem, respectivamente, Vitória (ES), com 23,28%, e Cuiabá (MT), com 23,17%.

A pesquisa da Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças Crônicas por inquérito telefônico (Vigitel) considera a porcentagem de adultos com 18 anos ou mais que admitiram terem tomado mais de quatro doses, seja qual for a bebida alcoólica, nos 30 dias antes da entrevista.

Ao todo, 27.093 entrevistas foram realizadas pelo levantamento.

Indicadores por sexo

Quando o sexo é analisado, os dados do Ministério da Saúde mostram que os homens consomem mais álcool do que as mulheres. Nesse sentido, BH ainda se destaca, com 36,21% dos homens ingerindo bebidas alcoólicas, segundo o levantamento.

Para o público feminino, a cidade com maior nível de consumo muda de figura. As mulheres de Florianópolis, em Santa Catarina, representam 17,55% do perfil analisado no estudo.

Em segundo lugar no ranking aparece o Rio de Janeiro, com 17% das mulheres entrevistadas, e o Distrito Federal, de 16%.

