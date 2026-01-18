Diário do Nordeste
Advogada argentina diz que gestos racistas foram 'brincadeira'

Agostina Páez, de 29 anos, será monitorada com tornozeleira eletrônica e não poderá deixar o Brasil com a carteira de identidade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:53)
País
Montagem com duas imagens capturadas em vídeo. À esquerda, a advogada imita um macaco. À direita, ela caminha falando e olhando para trás.
Legenda: Discussão ocorreu após suposto erro no pagamento da conta.
Foto: Reprodução.

A advogada argentina Agostina Páez, de 29 anos, terá que usar tornozeleira eletrônica e será impedida de deixar o Brasil após ter proferido ofensas racistas contra o funcionário de um bar em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na última quarta-feira (14).

Na delegacia, a vítima afirmou que a mulher teria lhe apontado o dedo e proferido ofensas racistas ao chamá-lo de negro de forma pejorativa. As informações são do g1.

Em imagens da câmera de segurança, o funcionário viu Agostina Páez imitar um macaco e reproduzir sons do animal. Ela também disse a palavra "mono", utilizada em espanhol para se referir a negros como uma ofensa.

Em depoimento à polícia, a advogada argentina disse ter ficado surpresa com a intimação e que o ato era uma "brincadeira" direcionada às amigas que a acompanhavam.

A discussão ocorreu após um suposto erro no pagamento da conta. Segundo a reportagem, a argentina afirmou, em entrevista, que os atendentes do bar fizeram gestos obscenos para ela e que tentaram enganá-la.

"Mas eu nego categoricamente que os gestos ofensivos tenham sido dirigidos a eles”, argumentou a advogada, segundo o g1. Ela ainda teria dito que não sabia que os gestos feitos por ela eram crime no Brasil, mas admitiu que errou ao fazer os gestos racistas.

A 11ª DP (Rocinha), que investiga o caso, solicitou que a advogada fosse monitorada com o uso de tornozeleira eletrônica e tivesse o passaporte apreendido.

Como ela entrou no Brasil com a carteira de identidade, a Polícia Federal foi informada para impedir que ela deixe o País com o documento.

