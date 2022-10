Adolescente de 12 anos inventa sequestro para reatar casamento dos pais

Para impedir o divórcio dos pais, um adolescente de 12 anos inventou um sequestro em Chopinzinho, interior do Paraná. As investigações iniciaram há uma semana pela Polícia Civil do município após registro do boletim de ocorrência pela família do garoto.

De acordo com eles, o adolescente afirmou que um indivíduo, a bordo de uma van de cor preta, agarrou-o pelo braço e tentou sequestrá-lo. As informações são do jornal Metrópoles.

Com a declaração, as forças de segurança da cidade realizaram diligências e abordagens a possíveis suspeitos na região. A conclusão foi que a história era invenção do menino.

Ao longo da investigação, os policiais perceberam que o crime não era verdadeiro e o menino confessou ter inventado toda a história, pois queria usar a história para que os pais desistissem da separação.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil