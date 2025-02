Trump diz que vai taxar importações de aço e alumínio em 25%; Brasil vira alvo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (9) que anunciará na segunda-feira (10) tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, o que pode impactar diretamente o Brasil. Isso porque o País é um dos principais exportadores de produtos semiacabados de aço para os Estados Unidos, ao lado de Canadá e México.

De acordo com dados do governo americano, entre novembro de 2023 e novembro de 2024, o Brasil exportou 4 milhões de toneladas de aço para os EUA, equivalente a 16,4% do total importado pelo país.

Em valores, o Brasil ficou atrás apenas do México, recebendo US$ 2,9 bilhões pelas exportações de aço para os americanos, enquanto os mexicanos faturaram US$ 3,2 bilhões. O Canadá continua sendo o maior fornecedor da commodity, representando 22,6% das importações.

Trump adotou o mesmo percentual de taxação em 2018, durante seu primeiro mandato. Dois anos depois, contudo, o governo americano reduziu a cota de importação de aço semiacabado do Brasil. Em 2022, a medida foi revogada. O ex-presidente Joe Biden ampliou as cotas para países como Reino Unido, Japão e União Europeia.

A Casa Branca confirmou que as novas tarifas se somarão às taxas já existentes. Além disso, Trump anunciou que, ao longo da semana, fixará tarifas recíprocas contra países que impõem tarifas sobre produtos americanos. Segundo ele, essas medidas entrarão em vigor quase imediatamente.

Até o momento, o Itamaraty, o Palácio do Planalto e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) não se manifestaram.

Em 2024, as exportações brasileiras de aço atingiram 9,6 milhões de toneladas, totalizando US$ 7,7 bilhões. Esses números representam uma queda de 18,1% e de 21,9%, respectivamente, em relação a 2023. No ano passado, 54,1% das exportações de produtos siderúrgicos brasileiros, em dólares, tiveram os Estados Unidos como destino.