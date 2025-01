Irmãos gêmeos palestinos se reencontram após um ano separados pela guerra; veja vídeo do reencontro

Os irmãos gêmeos Mahmoud e Ibrahim Al-Attout se reencontraram, nesta segunda-feira (27), após um ano separados por conta da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Devido ao conflito, Ibrahim foi parar no sul do território, se separando do irmão Mahmoud, que permaneceu na região norte. O reencontro dos gêmeos ocorreu na Cidade de Gaza.

Como mostram vídeos que circulam nas redes sociais, os dois se emocionam e compartilham um longo abraço, enquanto milhares de palestinos se deslocam a pé na região após o acordo de cessar-fogo.

"Meu irmão, eu senti tanta a sua falta. Deus, como eu senti sua falta", falou Mahmoud, chorando abraçado ao irmão. Na sequência, Ibrahim se ajoelhou para rezar e colocou o rosto no chão.

RETORNO APÓS TRÉGUA

Milhares de palestinos deslocados pela guerra começaram a retornar, nesta segunda-feira (27), para suas casas no norte de Gaza depois que Israel e o Hamas acordaram a liberação de outros seis reféns no marco da trégua.

O avanço mantém vivo o frágil cessar-fogo na guerra de 15 meses entre Israel e o movimento islamista, vigente desde 19 de janeiro, e abre a porta para uma nova troca de reféns por presos palestinos.

Imagens obtidas pela agência de notícias AFP mostram diversos habitantes de Gaza caminhando, com malas ou empurrando carroças, pela estrada costeira para o norte do território palestino. Também se formaram longas filas de veículos em Nuseirat, em virtude da previsão da abertura da passagem para os automóveis, o que deve acelerar ainda mais o movimento de retorno.

Legenda: Palestinos retornando ao norte de Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP

LIBERTAÇÃO DE REFÉNS

"Após intensas e determinadas negociações (...), Israel recebeu do Hamas uma lista com a situação de todos os reféns" vivos ou mortos que podem ser liberados na primeira fase do acordo, indicou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um comunicado.

O movimento islamista palestino também se comprometeu a libertar três reféns na sexta-feira (31), incluindo Arbel Yehud, uma civil, que, segundo Israel, deveria ter sido libertada na última troca, e outros três no sábado.

"É uma sensação incrível voltar para casa, se é que ainda há uma, com sua família, teus entes queridos", disse o palestino Ibrahim Abu Hassera, entre a multidão. Esse retorno dos deslocados é uma "vitória" contra os "planos de ocupação" de Gaza e o "deslocamento" forçado dos palestinos, declarou o Hamas. É "uma resposta a todos os que sonham em voltar ao nosso povoado", acrescentou seu aliado, a Jihad Islâmica.

