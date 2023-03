Chocolate Toblerone é obrigado a mudar clássico logo suíço; entenda mudança

A empresa americana Mondelez, fabricante do Toblerone, foi obrigada a mudar o clássico logo do chocolate - o pico da montanha Matterhorn, um dos cartões postais da Suíça. Segundo a gigante da indústria alimentícia, a imagem da montanha de 4.478 metros de altura será substituída por um pico mais genérico. As informações são da BBC.

A alteração deve ser realizada após parte da produção do alimento ser transferida para a Eslováquia. Conforme a legislação suíça, símbolos nacionais não podem ser usados para promover produtos à base de leite que não sejam fabricados exclusivamente na Suíça — e, no caso de outros gêneros alimentícios, pelo menos 80% da matéria-prima do produto deve ser proveniente do país.

Nova embalagem

Para não violar a lei, em vigor desde 2017 no país, a empresa decidiu reformular a imagem do pico alpino. A Mondelez informou à publicação que a transferência de parte da produção para o exterior visa "responder ao aumento da demanda mundial e expandir nossa marca Toblerone no futuro".