Hamas liberta 4 reféns, soldadas de Israel, sob acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza

O grupo terrorista Hamas libertou, neste sábado (25), quatro mulheres soldados israelenses que eram mantidas reféns há 15 meses. Em troca de cerca de 200 prisioneiros palestinos foram libertados, mantendo um acordo de cessar-fogo que visa encerrar a guerra em Gaza. Elas foram entregues à Cruz Vermelha e já estão em Israel.

As quatro mulheres — Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag - foram levadas a um pódio na Cidade de Gaza em meio a uma grande multidão de palestinos e cercados por dezenas de homens armados do Hamas.

Elas acenaram e sorriram antes de serem levadas para fora, entrando em veículos da Cruz Vermelha e sendo transportadas para as forças israelenses. Os pais das mulheres aplaudiram e gritaram de alegria quando as viram. Eles assistiram à entrega em uma base militar próxima do outro lado da fronteira.

Sequestradas em ataque

Quando foram sequestradas por combatentes do Hamas, as mulheres estavam posicionadas em um posto de observação nos limites de Gaza em 7 de outubro de 2023. No ataque desta data, 1,2 mil pessoas foram assassinadas e 250 foram feitas reféns.

As mulheres soldados israelense cumpriam o serviço militar em uma base próxima da Faixa de Gaza.

Libertação das reféns

As israelenses saíram de um carro em uma movimentada praça na Cidade de Gaza e subiram em um palco onde representantes do Hamas assinaram papeis ao lado de funcionários da Cruz Vermelha.

As mulheres vestiam trajes militares e ficaram atrás de um banner que exibia uma faixa dizendo “o sionismo não prevalecerá”, em hebraico. Elas foram avaliadas por médicos do Exército.

Segundo um comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI), o estado de saúde das israelenses é considerado “normal”.

O Fórum das Famílias dos reféns israelenses, que representa a maioria dos parentes de israelenses sequestrados pelo Hamas, saudou a libertação das reféns e pediu a Israel e o grupo terrorista Hamas que mantenham o acordo de cessar-fogo.

Israel liberta 200 prisioneiros palestinos

Seguindo o acordo, Israel libertou 200 prisioneiros palestinos também neste sábado (25). Do total, cerca de 120 estavam cumprindo penas de prisão perpétua por envolvimento em ataques contra israelenses, de acordo com listas fornecidas pelo escritório de prisioneiros ligados ao Hamas.

Dentre o grupo de prisioneiros, estão Mohammad Odeh, Wael Qassim e Wissam Abbasi, presos em 2002 por uma série de atentados contra israelenses em áreas civis. Do total de libertos, 70 não poderão retornar à Faixa de Gaza e à Cisjordânia por questões de segurança.