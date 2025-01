Saiba quem são as primeiras reféns libertadas pelo Hamas após cessar-fogo

As três primeiras reféns do Hamas foram liberadas neste domingo (19), informou o veículo de imprensa saudita Al Arabiya. A soltura faz parte do cessar fogo firmado entre o grupo e o governo de Israel, iniciado às 11h15 (6h15 no horário de Brasília). A entrega, contudo, ainda não foi confirmada por autoridades israelenses.

As primeiras reféns soltas são mulheres: Romi Gonen, de 24 anos; Doron Steinbrecher, de 28; e Emily Damar, de 31. Elas foram sequestradas em 2023 e estavam sendo mantidas pelo Hamas há 15 meses. As informações são da Folha de S. Paulo.

A entrega teria ocorrido às 11h15, no horário de Brasília, ou seja, por volta das 16h5 no horário local, para a Cruz Vermelha.

Em troca, 30 palestinos mantidos em prisões israelenses devem ser soltos.

Saiba quem são as primeiras reféns libertadas pelo Hamas:

Romi Gonen

Ela é uma das sequestradas no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas realizou ataque terrorista no festival de música eletrônica "Supernova".

A mãe dela, Meirav Leshen Gonen, recebeu a última notícia da filha no final de novembro, quando alguns reféns do Hamas foram libertados — Romi deveria ter sido uma delas, mas a trégua foi interrompida antes da libertação acontecer.

Segundo um dos reféns liberados, Romi era mantida em túneis debaixo de Gaza.

Doron Steinbrecher

Enfermeira veterinária, Doron Steinbrecher foi sequestrada de seu apartamento também no 7 de outubro de 2023. No dia, terroristas do Hamas invadiram o kibutz Kfar Aza, onde mataram 11 pessoas e sequestraram 7.

Na época, jardim da casa dos pais dela foi transformado em uma espécie de quartel-general pelo Hamas, mas eles não entraram na casa deles. Os familiares souberam do sequestro dela por meio de áudio enviado por Doron dizendo que tinha sido levada pelo Hamas.

Emily Damari

Ela também foi levada no ataque ao kibutz Kfar Aza. Uma das reféns libertadas no ano passado afirmou que encontrou Emily, junto a outras quatro reféns, nos túneis do Hamas debaixo de Gaza.

Cessar fogo

A guerra entre Hamas e Israel começou após ataque terrorista no dia 7 de outubro de 2023 em terras israelenses. O ataque deixou 1.200 pessoas mortas, enquanto outras 250 foram sequestradas e levadas para a Faixa de Gaza.

Segundo Israel, o Hamas ainda mantém 98 reféns, dos quais 94 foram sequestrados no ataque de outubro de 2023.

A ofensiva israelense, por sua vez, levou a morte de quase 47 mil palestinos, além de ter forçado deslocamento da maioria da população que vive na Faixa de Gaza.

O cessar fogo entre o Hamas e Israel foi negociado com mediação do Egito, Qatar e Estados Unidos. A primeira fase do acordo prevê a suspensão da guerra por seis semanas.

Durante o período, o Hamas concordou em libertar 33 reféns. Devem ser liberados todas as mulheres e crianças, além dos homens com mais de 50 anos.

Em troca, Israel deve libertar 1.904 palestinos presos pelo governo. No entanto, essa liberação irá depender da devolução dos reféns pelo Hamas.

O cessar fogo sofreu o primeiro atraso logo no início. A trégua estava prevista para começar as 8h30 no horário local (3h30 em Brasília), mas a demora na divulgação da lista de reféns a serem libertados pelo Hamas atrasou para às 11h15 (6h15 em Brasília).