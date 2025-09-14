Secretário de Trump ordena cancelamento de visto de brasileiro que celebrou morte de Charles Kirk
Vice-chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Christopher Landau, revelou a informação no X
O vice-chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou ter ordenado o cancelamento do visto americano de um médico brasileiro que comemorou a morte do ativista aliado de Trump, Charles Kirk. A declaração foi dada no sábado (13) sobre o evento ocorrido na última quarta-feira (10).
O influenciador estadunidense, que defendia o uso de armas, faleceu após ser atingido por um tiro durante evento em universidade.
Nas redes sociais, o brasileiro teria comentado: "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical". Porém, seguidores bolsonaristas apresentaram a publicação para Landau, depois do estadunidense pedir casos de estrangeiros que celebraram a morte de Kirk.
"Por favor, sintam-se à vontade para me informar sobre tais comentários de estrangeiros para que o Departamento de Estado possa proteger o povo americano", escreveu Landau, no X, antigo Twitter.
Diante da publicação, afirmou que a declaração do brasileiro era um "conteúdo online depravado".
"Eu pessoalmente ordenei ao chefe de Assuntos Consulares que revogasse seu visto americano, se ele tiver um, e que coloque um alerta nele para garantir que nunca o recebesse", acrescentou.
Morte de Charles Kirk
O influenciador estadunidense tinha 31 anos e era aliado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.
Charles Kirk realizava um evento no campus da Universidade Utah Valley, quando foi baleado e morto. Ele integra uma organização conservadora juvenil dos Estados Unidos.