Secretário de Trump ordena cancelamento de visto de brasileiro que celebrou morte de Charles Kirk

O vice-chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou ter ordenado o cancelamento do visto americano de um médico brasileiro que comemorou a morte do ativista aliado de Trump, Charles Kirk. A declaração foi dada no sábado (13) sobre o evento ocorrido na última quarta-feira (10).

O influenciador estadunidense, que defendia o uso de armas, faleceu após ser atingido por um tiro durante evento em universidade.

Nas redes sociais, o brasileiro teria comentado: "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical". Porém, seguidores bolsonaristas apresentaram a publicação para Landau, depois do estadunidense pedir casos de estrangeiros que celebraram a morte de Kirk.

"Por favor, sintam-se à vontade para me informar sobre tais comentários de estrangeiros para que o Departamento de Estado possa proteger o povo americano", escreveu Landau, no X, antigo Twitter.

Diante da publicação, afirmou que a declaração do brasileiro era um "conteúdo online depravado".

"Eu pessoalmente ordenei ao chefe de Assuntos Consulares que revogasse seu visto americano, se ele tiver um, e que coloque um alerta nele para garantir que nunca o recebesse", acrescentou.

Morte de Charles Kirk

O influenciador estadunidense tinha 31 anos e era aliado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Charles Kirk realizava um evento no campus da Universidade Utah Valley, quando foi baleado e morto. Ele integra uma organização conservadora juvenil dos Estados Unidos.