Rosie Roche, prima de William e Harry, é encontrada morta aos 20 anos

Rosie Roche, prima dos príncipes William e Harry, foi encontrada morta no último dia 14, aos 20 anos. A jovem era neta do Barão de Fermoy, Edmund Roche, irmão de Frances Shand Kydd, mãe da princesa Diana. Com isso, Rosie era sobrinha-neta direta da princesa e fazia parte do círculo familiar mais próximo da realeza.

De acordo com informações do site TMZ, Rosie foi encontrada por sua mãe em seu quarto, ao lado de uma arma de fogo. Ela estava prestes a viajar com amigas e arrumava as malas no momento em que ocorreu a tragédia. A polícia britânica trabalha com a hipótese de suicídio, embora não haja confirmação oficial sobre a origem da arma ou como Rosie teve acesso a ela.

O coronel Grant Davies declarou ao jornal The Sun que a morte está sendo tratada como “não-suspeita”, e que "não houve o envolvimento de terceiros." A investigação, no entanto, continua em andamento para esclarecer os detalhes do caso.

Rosie era estudante de Literatura na Universidade de Durham, uma das mais tradicionais do Reino Unido. Reservada e discreta, a jovem mantinha uma vida fora dos holofotes da realeza. Segundo a imprensa britânica, o funeral será fechado à família.

Até o momento, os príncipes William e Harry não se pronunciaram publicamente sobre a perda.