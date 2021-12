Precisamos estar cautelosos com a Ômicron, mas não entrar em pânico, diz cientista-chefe da OMS

A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, reafirmou que a variante ômicron do coronavírus é "muito transmissível", mas ponderou que o mundo está mais preparado para enfrentá-la diante do desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. As informações são do G1.

Nesta sexta-feira (3), Soumaya participou de conferência com jornalistas agência Reuters.

"Até que ponto devemos ficar preocupados? Precisamos estar preparados e cautelosos, não entrar em pânico, porque estamos em uma situação diferente de um ano atrás", avaliou.

Segundo a cientista, o cenário ainda é de incertezas. Não há, portanto, como afirmar se as vacinas precisarão ser modificadas.

Mais cedo, durante coletiva em Genebra, porta-vozes da OMS frisaram que, até o momento, não há registros de óbitos causados para Ômicron.

A nova variante, considerada preocupante pela organização , foi registrada pela primeira vez no sul da África, mas já foram anunciados casos em quase 30 países de todos os continentes.

