'Parassocial' é eleita palavra do ano do Dicionário de Cambridge

O Dicionário de Cambridge elegeu "parassocial" como a palavra do ano de 2025. Esse termo é definido como "uma relação que alguém experimenta com uma pessoa famosa que não conhece, um personagem de livro, filme ou série de TV, etc., ou uma inteligência artificial".

Assim, se você sente que a felicidade com a Taylor Swift é sua, mesmo sem nunca ter visto a cantora, ou conversa com o ChatGPT como confidente, você possivelmente vive uma relação "parassocial".

Em 1956, o termo passou a ser analisado quando os sociólogos da Universidade de Chicago Donald Horton e Richard Wohl observaram que os telespectadores desenvolviam relações parassociais com personalidades da TV, que eram vistas da mesma forma que amigos ou familiares.

"A palavra parassocial reflete o ambiente de 2025. O que antes era um termo acadêmico entrou na linguagem corrente", afirmou Colin McIntosh, do Dicionário de Cambridge. Em agosto, após o anúncio do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, o termo registrou "altos níveis de busca".

Veja também País Ministro alemão elogia Brasil após fala polêmica de chanceler Zoeira Taylor Swift quebra recorde de álbum mais vendido em uma semana

Novas palavras adicionadas

No total, cerca de 6 mil palavras foram adicionadas ao Dicionário Cambridge eletrônico em 2025. Dentre elas, estão: "tradwife" (esposa tradicional) e "slop", que significa conteúdo de má qualidade gerado por inteligência artificial.

O Dicionário é gratuito e afirma ter cerca de 350 milhões de usuários e mais de 1,5 bilhão de páginas acessadas anualmente.