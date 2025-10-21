Mulher tenta matar barata com 'lança-chamas' e acaba provocando incêndio

A polícia sul-coreana informou nesta terça-feira (21) que pedirá um mandado de prisão para mulher que teria provocado um incêndio fatal ao tentar matar uma barata usando um lança-chamas improvisado, feito com um isqueiro e um spray inflamável. Segundo a BBC, o caso ocorreu na cidade de Osan, ao norte do país, e resultou na morte de uma moradora do prédio.

A mulher contou às autoridades que tentou queimar a barata dentro do apartamento e que já havia utilizado o mesmo método anteriormente sem incidentes.

No entanto, as chamas se espalharam rapidamente, atingindo objetos próximos e incendiando o imóvel.

Vítima morreu ao tentar escapar do fogo

Uma mulher chinesa de 30 anos, que morava no quinto andar do prédio com o marido e um bebê de dois meses, tentou escapar das chamas. Conforme a polícia, o casal percebeu a fumaça e abriu a janela pedindo ajuda.

Eles conseguiram entregar o bebê pela janela ao morador de um prédio adjacente, mas, ao tentarem sair, a mulher caiu. O marido conseguiu se salvar subindo até o outro edifício. A mulher foi levada ao hospital, onde morreu horas depois em decorrência dos ferimentos.

As autoridades acreditam que o casal tentou escapar pela janela porque a escada do prédio estava bloqueada pela fumaça densa.

O edifício atingido abrigava lojas comerciais no térreo e 32 apartamentos nos andares superiores. Além da vítima fatal, oito moradores foram hospitalizados com sintomas de inalação de fumaça, informou a polícia.