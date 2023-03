Mãe de brasileiro preso com carne humana ajudou o filho em tentativa de fuga para Holanda

Carla Pimentel, mãe de Begoleã Fernandes, admitiu ter ajudado o filho em tentativa de fuga para Holanda. Begoleã foi preso na última segunda-feira (27), suspeito de assassinar Alan Lopes, em Amsterdã.

Durante a prisão realizada no aeroporto de Lisboa, agentes da alfândega encontraram roupas ensanguentadas e uma embalagem com pedaços de carne, que mais tarde seriam confirmadas de origem humana.

Em áudios vazados, o mineiro afirma ter matado Alan Lopes, e explica que agiu em legítima defesa, tendo em vista, que Alan era canibal, segundo ele.

Familiares e amigos de Alan alegaram ser mentira, e relataram que Begoleã havia apresentado falas desconexas e paranoicas nos últimos encontros que tiveram.

Passo a Passo

Domingo, 26 de fevereiro

Após matar Alan Lopes no domingo (26), Begoleã teria ligado para os pais no Brasil.

— Domingo de manhã meu marido vem com o telefone e fala assim: acorda que o Begoleã acabou de cometer um crime — disse, ao canal português SIC, Carla Pimentel, que diz ter dito o seguinte ao filho no telefonema — Você vai vir para o Brasil, vou comprar uma passagem imediatamente. Você concorda, meu filho, em chegar aqui procurar um advogado e a polícia? E a gente retornar a Amsterdã com o suporte jurídico para você explicar tudo o que aconteceu?

Conforme o próprio suspeito, a carne levada na mala seria uma evidência do canibalismo da vítima, que teria oferecido um “bife humano” a Begoleã como alimento.

A origem do material (carne encontrada) ainda não foi identificada. Entretanto, de acordo com a Polícia holandesa, não se trata de Alan Lopes, que está com o corpo inteiro.

— Retornaremos a Amsterdã para você prestar contas deste crime. Você não pode ficar impune. Você não pode ficar pelo mundo a fora sendo perseguido, com isso na sua conta. — disse Carla Pimentel ao canal de televisão, lembrando novamente o que havia comunicado ao filho por telefone.

Segunda-feira, 27 de fevereiro

Carla Pimental confirmou ter ajudado o filho a deixar Amsterdã e ir para Bruxelas, na Bélgica. De lá, ele teria seguido de avião até Lisboa, onde foi preso na noite de segunda-feira (27).

O momento exato da prisão ocorreu quando Begoleã se preparava para embarcar em um voo com destino ao aeroporto mineiro de Confins.

Os agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras abordaram o brasileiro após identificarem que ele usava um documento italiano falso.

Posteriormente, descobriu-se que mineiro já tinha um mandado de prisão em seu nome emitido pelas autoridades holandesas.

Cena do crime

Nos áudios vazados por um amigo, Begoleã Fernandes, de 26 anos, procurou Alan Lopes para pedir dinheiro, visando deixar Holanda. Nas mensagens, o mineiro confirma ter sido convidado para um churrasco na casa de Alan, por suspeitar dele, levou uma faca para o local.

Begoleã era visita frequente na casa de Alan, que o ajudava com abrigo, roupas e dinheiro, segundo familiares. Nas últimas semanas, o mineiro apresentava um discurso paranoico e desconexo, segundo pessoas próximas ao grupo de amigos.

Declarações

Conforme o amigo de Alan Lopes, o brasileiro Marco Cunha, Begoleã Fernandes não tinha residência fixa na Holanda nos últimos meses.

Segundo Cunha, Begoleã havia se mudado há dois anos para os Países Baixos, para começar uma carreira como lutador de kickboxing, mas sem sucesso, começou a atuar como entregador de aplicativo.

— Ele enlouqueceu em pouco tempo. Ele estava drogado e isso o deixou louco. Seu cérebro simplesmente parou de funcionar — disse Cunha ao jornal.

Segundo o jornal português Correio da Manhã, Begoleã planejava embarcar em um voo para Belo Horizonte com passaporte vencido e visto de residência italiana falso. Quando sua identidade foi verificada, os policiais descobriram que a Holanda havia emitido um mandado de prisão contra Begoleã.

Ainda de acordo com a imprensa portuguesa, o brasileiro preso chegou a falar aos agentes do Serviço de Emigração e Fronteiras (SEF) de Portugal que Alan tentou cobrar uma dívida antes do crime. Begoleã, no entanto, também falou em "canibalismo" no momento em que foi detido.

Testemunhas

Segundo noticiado pelo O Globo, familiares de Alan teriam deixado a casa da vítima no sábado (25) pela manhã. Horas mais tarde, Alan teria chamado alguns amigos para ir visitá-lo em casa, entre eles Begoleã.

No dia seguinte, vizinhos relataram terem ouvido "barulho de briga" vindos da residência, mas afirmaram também que os sons logo cessaram. Também no domingo, Begoleã enviou uma mensagem de áudio a outro amigo brasileiro pedindo dinheiro para deixar o país e acusando Alan de ser canibal.

Após os áudios, um grupo de oito amigos da dupla decidiu, então, ir até o endereço de Alan e averiguar o que estava ocorrendo. Eles tentaram arrombar a porta, mas, sem sucesso, buscaram ajuda da polícia.

Manifestação nas redes sociais

A mãe de Begoleã, Carla Pimental, usou suas redes sociais para comentar o episódio que envolve o filho. No texto, ela lamenta pela família da vítima. “Sinto a dor pela mãe de Alan”, escreveu.

Carla declarou que o filho teria sido vítima de “humilhações e extorsões” por parte de brasileiros que vivem na Holanda. No entanto, ela não deu mais explicações sobre o que se referia. Procurada, ela ainda não se manifestou.

“Queria meu filho comigo, e há algum tempo já havia um povo orando a meu pedido, porque eu não aguentava mais ver as humilhações e extorsões que ele vinha passando”, escreveu Carla em uma postagem no Facebook. "Isto tudo não pelos holandeses, e sim por brasileiros corruptos. Infelizmente tudo aconteceu desta forma", acrescentou a mãe do suspeito.

Ainda conforme Carla Pimentel, Begoleã foi operado nesta terça-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Carla explicou que Begoleã estava com "nervos da mão rompidos e ferimentos na barriga". Ele teve alta no mesmo dia, permanece detido e será submetido ao processo de extradição para a Holanda.

“Seja qual for sua sentença, ali Deus estará com ele”, afirmou Carla. “Essa nota é em respeito a dezenas de pessoas que me enviaram mensagens sendo solidários conosco após verem todo esse sensacionalismo. Meu filho é trabalhador, guerreiro, honesto, gentil, leal. Infelizmente carregará essa tristeza pela vida”, finalizou.