Áudio de Brasileiro preso com carne humana em Portugal fala sobre crime: 'reagi e passei ele'

O brasileiro Begoleã Fernandes, suspeito de ter cometido homicídio e preso no aeroporto de Lisboa com documentos falsos e carne na mala, falou sobre o que aconteceu no dia do crime em áudio enviado a um amigo.

Na gravação, ele ainda pede ajuda. "Reagi e passei ele, tá? Me ajuda ai mano, pelo amor de Deus", disse. Segundo o G1, a mãe de Begoleã confirmou que a voz no áudio é do filho.

O brasileiro afirma na gravação que está com uma faca na mão e que seu comportamento teria sido uma reação, porque a vítima "tentou me pegar". Begoleã também acusa a vítima de ser canibal.

Confira a transcrição completa do áudio:

"Oh Messias, ora por mim meu irmão, que eu tô beleza, graças a Deus. Mas o que eu passei não foi brincadeira. Ele é canibal. Já tem muito tempo que a galerinha dele sabe, entendeu? O Marcos sabia, o Wesley sabia, o Rafael sabia. Só que é uma parada tão bizarra, mas tão, mas tão bizarra que ninguém acredita.

Ele pegou um marroquino [...], decepou o cara dentro do açougue igual a um porco. Ele me mostrou o vídeo e me chamou pra ir na casa dele comer um pedaço carne do cara.

Eu fui lá e os meninos tinham me avisado que era uma armadilha para ele me pegar, tá ligado? Eu já tava avisado disso. A mãe dele tá pra Paris, nem ficou lá pra ele ter armadiha pra me pegar.

Aí na hora que ele tentou me pegar, eu estava com a faca, eu fui e reagi e passei ele, ta ligado? Me ajuda ai mano, pelo amor de Deus!"

Entenda o caso

O brasileiro Begoleã Fernandes, 26, foi preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, na noite do dia 27 de fevereiro, suspeito de cometer um homicídio em Amsterdã. Segundo a revista local Sábado, ele tentava transportar uma bagagem contendo possivelmente carne humana. Ele também portava documentos de identidade de outras três pessoas.

O brasileiro também chegou a falar em canibalismo, o que colaborou para a suspeita das autoridades. A vítima do crime seria outro brasileiro, identificado como Alan Lopes, que acolheu Begoleã quando ele não tinha moradia.

O motivo do crime é desconhecido. Contudo, segundo o Correio da Manhã, o suspeito teria dito que Alan tentou cobrar uma dívida dele.

A embalagem de plástico contendo pedaços de carne, roupas manchadas de sangue e um celular foram apreendidos pelas autoridades locais e levados para análise.

Begoleã vinha de uma cidade holandesa e ia embarcar em outro voo rumo ao aeroporto internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando foi barrado na alfândega por mostrar um documento de identificação italiano falso.

Além disso e da embalagem com os pedaços de carne possivelmente humana, os agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) encontraram um mandado de prisão em aberto contra o brasileiro pelas autoridades dos Países Baixos.