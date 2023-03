Vítima de brasileiro preso em Portugal com carne humana na mala tem o corpo intacto

A polícia holandesa afirmou, nesta quinta-feira (2), que o corpo do brasileiro Alan Lopes, encontrado morto esfaqueado em Amsterdã, na Holanda, está intacto. O suspeito do crime, o também brasileiro Begoleã Fernandes, foi preso no aeroporto de Lisboa na segunda-feira (27) com pedaços de carne dentro da mala.

Segundo a polícia, o material orgânico foi recolhido e levado ao Laboratório de Polícia Científica de Portugal para análise, visando determinar se é humano ou não.

No mesmo comunicado, a polícia holandesa informou, ao jornal O Globo, que o suspeito pela morte de Alan Lopes está sob custódia das autoridades portuguesas. Até então, a Polícia Judiciária de Portugal não informou o prazo para conclusão da análise do material orgânico recolhido da mala de Begoleã.

Confissão do crime

O rapaz, de 26 anos, confessou o crime em mensagem enviada a um amigo, ainda segundo o jornal O Globo. Na mensagem em questão, ele teria alegado que Alan era canibal e que planejava comê-lo. A ação, conta ele, teria sido em legítima defesa.

A mensagem citada teria sido usada por Begoleã para pedir dinheiro a um amigo. Ele residia em Amsterdã, na Holanda, mas era natural de Matipó, em Minas Gerais. A intenção dele seria deixar o país.

Os áudios foram entregues às autoridades e contam que ele teria sido convidado para um churrasco na casa de Alan. Em uma espécie de suspeita, levou uma faca para o local e agiu em legítima defesa. O relato não foi confirmado pela investigação.

Begoleã era conhecido da família de Alan, que residia em Amsterdã há sete anos com a mãe e a irmã. Nas últimas semanas, Begoleã apresentava discurso paranoico e desconexo, segundo familiares da vítima.

O investigado foi preso em Lisboa ao chegar de um voo vindo da Holanda, ainda na segunda (27). Begoleã iria embarcar em outra aeronave com destino ao aeroporto de Confins, quando os agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) perceberam que ele utilizava um documento italiano falso. Assim, encontraram um mandado de prisão emitido pelas autoridades holandesas.

Agora, ele será submetido ao processo de extradição e pode ser enviado de volta para a Holanda, segundo o SEF. Conforme vizinhos, sons de briga foram ouvidos na residência onde ocorreu o assassinato, mas ninguém presenciou o momento.