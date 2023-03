Carne encontrada em mala de brasileiro preso em Portugal é humana, diz jornal

A carne transportada pelo brasileiro Begoleã Fernandes, preso em Portugal, é de origem humana. Ele é suspeito de matar o também brasileiro Alan Lopes em Amsterdã, na Holanda.

As análises concluíram que a carne que estava na bagagem de Begoleã, de 26 anos, não pertence a Alan. A informação foi divulgada pelo jornal português Correio de Manhã nesta quarta-feira (1º).

Begoleã foi detido na segunda-feira quando desembarcou em Lisboa, Portugal, em um avião que saiu da Holanda. Ele seguia para embarcar em outra aeronave, com destino a cidade de Confins, município de Minas Gerais, estado de onde é natural, mas foi impedido pelo Serviço de Emigração e Fronteiras (SEF).

Os policiais suspeitaram do brasileiro por ele usar passaporte vencido e apresentar visto de residência italiana falsificado. O nome dele também foi fichado, pois há um mandado de prisão por homicídio e possíveis atos de canibalismo emitido pela polícia holandesa.

No momento, Begoleã está detido e aguarda ser submetido ao processo de extradição.

Suspeito confessou crime a amigo

Begoleã confessou o crime em um áudio enviado a um amigo, segundo mensagem revelada pela irmã de Alan, Kamila dos Anjos, ao jornal O Globo.

Na gravação, o homem disse que a vítima era canibal e planejava comê-lo, então ele agiu em legítima defesa.

Além de assumir o suposto assassinato, Begoleã também teria pedido dinheiro ao colega, visando reunir recursos para deixar os Países Baixos.

A possibilidade de Alan consumir carne humana é refutada pela familiar, que residia com ele e a mãe na Holanda, há cerca de 7 anos. No dia do crime, as duas mulheres haviam viajado para a França.

A irmã da vítima relatou ainda que Begoleã era amigo de Alan há anos e era abrigado pelo jovem, pois não tinha onde morar no país europeu.